Легкая карьера

Современной молодежи легче всего добиться успехов в спорте, полагают участники опроса ВЦИОМа «Профессиональная карьера современной молодежи: оценки ситуации», с результатами которого ознакомились «Известия». Также в числе самых перспективных сфер для продвижения по карьерной лестнице граждане России называют творческую. А вот сложнее всего, по их мнению, реализоваться в бизнесе. Эксперты отмечают, что мнение респондентов о карьерных перспективах в той или иной сфере является реакцией на публичный успех сограждан. И так как в последние годы россияне наблюдали многочисленные победы отечественных атлетов, у них сложилось представление, что спортсменом стать легче всего.

Россияне полагают, что сегодня молодым людям легче всего сделать спортивную карьеру. Так считают 44% участников опроса. Несложно добиться успехов и в индустрии культуры — стать музыкантом, писателем или артистом, отмечают 40% респондентов.

Гораздо сложнее, по мнению опрошенных, сделать карьеру в сфере науки — так считают 62% россиян. Государственную службу недоступной для молодежи назвали 68% респондентов. Еще труднее найти свое место в политике, уверены 76%.

Меньше всего шансов на карьерный рост у тех, кто хочет посвятить себя бизнесу. 80% отмечают отсутствие такой возможности у молодежи.

Сегодняшние молодые люди видят для себя существенно больше возможностей для самореализации в трех сферах — спорте, науке и шоу-бизнесе, сказал «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Сложнее обстоят дела с достижением легкого успеха и быстрым карьерным продвижением на государственной службе, в политике и предпринимательстве.

— Эти оценки неплохо сочетаются со взглядами более старших поколений, за исключением наиболее консервативных и оторванных от современных реалий пенсионеров. Такие взгляды кажутся вполне реалистичными, за двумя исключениями: продвижение в науке отнюдь не так просто, а на госслужбе отнюдь не так сложно, как представляется нашим молодым соотечественникам. Видимо, именно эти две сферы наименее понятны и прозрачны для них, — отметил глава ВЦИОМа.

Мнение респондентов о карьерных перспективах в той или иной сфере является реакцией на публичный успех сограждан, который они видят своими глазами, считает политолог Антон Хащенко. Особенно это касается спорта — вся страна в последние годы стала свидетелем многочисленных достижений.

— Как и результат усилий государства по популяризации отдельных направлений — например, науки. При этом нельзя не отметить серьезные изменения во мнениях относительно карьеры на госслужбе. Буквально каких-то лет 10 назад это направление считалось наиболее перспективным, по мнению большинства россиян. А сегодня оно уступает уже упомянутой науке, на которую указала в опросе практически треть людей молодых и среднего возраста, — подчеркнул эксперт.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 августа 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.