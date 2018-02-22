Студенты предпочитают свободу карьере

Для нынешних 20-летних важнее всего собственное материальное благополучие, здоровье и возможность поездить по миру. Только каждый пятый мечтает об успешной карьере. К такому выводу пришли специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова в результате опроса студентов в Москве. По словам экспертов, нынешнее поколение 20-летних нацелено на быстрый успех и не хочет тратить силы на преодоление препятствий. Оно скорее предпочтет фриланс и личную свободу, чем восхождение по карьерной лестнице и высокий статус.

Для 41% юношей и девушек самое важное в будущем — материальное благополучие, для 32% — хорошее здоровье, для 30% — попутешествовать по миру (можно было давать несколько вариантов ответа). Но сделать успешную карьеру считает важным только 21% опрошенных. Такие данные получили социологи РЭУ им. Г.В. Плеханова, опросив более 500 студентов столичных вузов. Средний возраст респондентов — 20 лет.

— Современная молодежь гораздо в меньшей степени, чем в прежние годы, зациклена на карьере, скорее она заинтересована в возможности жить в свое удовольствие, — рассказала «Известиям» профессор кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Кучмаева.

По данным опроса, лишь 12% студентов считают важным создание своего бизнеса. И всего 4% признают необходимым наличие высшего образования. Судя по всему, значительная часть абитуриентов поступает в вуз под воздействием стереотипов и рекомендаций родителей.

— В сознании молодых людей доминируют ценности личностного развития. Это поколение в меньшей степени хотело бы тратить свои силы и энергию на преодоление различных лишений и препятствий. Оно заинтересовано в приобретении ресурсов, которые обеспечат быстрый успех, — пояснила Оксана Кучмаева.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков объяснил результаты исследования тем, что молодежь интересует получение дохода, но без прогиба. Карьера предполагает дисциплину, соблюдение субординации и выполнение чужих распоряжений.

— Возможно, в связи с этим мы наблюдаем изменение популярности профессий. Например, сейчас немногие молодые люди стремятся стать чиновниками, в то же время очень востребована профессия программиста, — отметил профессор.

По его мнению, современная молодежь предпочитает получать доход не так, как предыдущее поколение, но сам факт, что материальное благополучие заняло первое место в системе жизненных координат, говорит о гедонизме.

— В начале 1990-х годов в обществе были заложены ценности, связанные с потребительским отношением к жизни. Индивидуализм пришел на смену коллективизму. На первом месте оказалось «я», — считает Александр Щербаков.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Ржаницына полагает, что молодежь приспосабливается к существующим социально-экономическим культурным условиям. И сейчас они таковы, что на первом месте результат, а не средства его достижения. Поэтому для молодых людей материальное благополучие гораздо важнее карьеры.

— Человеку всё равно, что делать, нет профессиональной ревности. Ему достаточно дохода, и не важно, как его воспринимают с точки зрения должностного положения. Слава, имидж — на втором плане, — пояснила Людмила Ржаницына.

Она отметила, что материальное благополучие означает свободу в тратах. Здоровье и возможность путешествовать — это тоже свобода. Так что ценностные ориентации молодых людей сводятся в первую очередь к свободной воле, а не к работе в офисе.

Людмила Ржаницына рассказала, что современные молодые люди не торопятся расставаться со свободой, и когда речь идет о свадьбе. Многочисленные исследования свидетельствуют о распространенности «пробных» браков, когда перед походом в загс пара предпочитает некоторое время пожить вместе.

По данным исследования РЭУ имени Плеханова, среди нынешних 20-летних брак считают важным в будущем 24% респондентов.