Категорически не согласен с теми, кто называет действующего президента США Дональда Трампа «непредсказуемым». Более предсказуемого американского политика такого уровня давно не видел. Это прекрасно понимают и его оппоненты, даже не пытающиеся переманить или перетащить его на свою сторону.

Последовательность президента США сказывается уже в том, что в ходе избирательной кампании 2016 года он обещал пересмотреть торговые и прочие международные договоренности, заключенные его предшественниками, которые, по мнению Трампа, не отвечают интересам трудовой Америки. Уже через три дня после принятия присяги и вступления в должность президент вывел свою страну из Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства (ТПП), к которому Америка присоединилась по инициативе Барака Обамы. В соглашении об учреждении ТТП было заявлено, что его участники — 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — создали в соответствии с нормами Всемирной торговой организации (ВТО) зону свободной торговли.

Выход из ТПП стал первой ласточкой. Президент США занимает жесткую позицию на переговорах по внешней торговле с целью отстаивания прав американских работников. Для этого он, в частности, поручил министерству торговли тщательно отслеживать все нарушения, допускаемые иностранными государствами в рамках действующих соглашений, и добиваться их устранения.

Трамп уведомил партнеров по NAFTA — существующей с 1 января 1994 года Североамериканской зоне свободной торговли, в которую, кроме США, входят Канада и Мексика — о необходимости пересмотра условий, на которых США входит в соглашение, вплоть до возможности выхода из него. Он также поручил торговым представителям США разобраться со всеми случаями нарушения Китаем правил ВТО.

В конце августа США направили в ВТО «запрос» на проведение консультаций с Россией по поводу ее пошлин на импорт из Америки отдельных видов грузовых транспортных средств, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Термин «запрос» не должен ввести нас в заблуждение. На юридическом языке он является первым шагом к подаче «иска», за которым может последовать разрешение ВТО на введение «ответных мер» со стороны США против России.

Минуточку! Почему «ответных мер» со стороны США против России? Ведь инициатива введения санкций принадлежит самим США! А повышение российских пошлин с 5 августа — это всего лишь ответная мера на ограничения с американской стороны на ввоз стали и алюминия, которые коснулись не только нашей страны. А теперь Америка апеллирует к ВТО, чтобы под ее прикрытием ввести очередной пакет антироссийских санкций? Хотя протекционистская политика Дональда Трампа уже вызвала обращения в организацию со стороны ряда стран, попавших под ограничения США.

На этом то, что представляется театром абсурда, не заканчивается.

В интервью агентству «Блумберг» Дональд Трамп обвинил ВТО в том, что она предвзято относится к США, назвал заключенный — кстати, по инициативе самих Соединенных Штатов — в 1994 году договор о создании организации «наихудшим торговым соглашением в истории». Более того, президент заявил, что «если они [ВТО] не изменятся, я бы вышел из ВТО».

В чем тут дело?

Было бы слишком просто объяснить слова Трампа его слабой информированностью. На самом деле, по подсчетам экспертов, за время существования ВТО Америка выиграла 91% исков, поданных против других стран. В то же время были удовлетворены 86% исков, поданных против США.

Очевидно, что новое руководство Белого дома кардинально меняет торгово-экономическую политику своих предшественников. Если администрации США со времен Франклина Рузвельта стремились к либерализации, то Трамп взял курс на протекционизм, что лишает его поддержки даже со стороны ближайших партнеров Америки.

Как бизнесмену Трампу удобнее устанавливать двусторонние связи, чтобы напрямую договариваться со своим партнером. О стиле ведения переговоров Трампа со своими оппонентами мы хорошо знаем на примере выстраивания отношений США с Северной Кореей: сначала повышение ставок вплоть до угроз расправы; затем компромисс на условиях, более выгодных для США.

Однако претензии к ВТО не мешают Вашингтону продолжать пользоваться ее механизмами, чем объясняется новый потенциальный иск против России по поводу ее импортных пошлин на американские товары, о котором я говорил выше.

В связи с этим на данный момент выход США из ВТО представляется маловероятным, хотя и свидетельствует о назревших серьезных изменениях в существующей модели международной торгово-экономической системы.

Автор — профессор факультета права ВШЭ, американист

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