В преддверии так называемых промежуточных выборов в США, которые должны состояться 6 ноября и в ходе которых должны переизбираться все 435 членов палаты представителей и треть (33 сенатора) верхней палаты конгресса, в американских корпоративных СМИ, находящихся в основном под контролем демократов, всё больше разговоров о «скором и неминуемом импичменте» Дональда Трампа.

На эти утверждения адвокат американского президента Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Sky News заявил об отсутствии юридических оснований для отставки главы США — по его мнению, «Трампа можно сместить с должности только по политическим мотивам». Что прозвучало еще более тревожно, так это заявление Джулиани о том, что в случае импичмента «американский народ восстанет против этого».

Давайте разбираться. Во-первых, слово «импичмент» не является чем-то вроде «черной метки» Билли Бонса в «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Сама процедура отрешения высоких должностных лиц от должности — а это и есть импичмент — уходит своими корнями в британское право. Первый документированный случай запуска процедуры импичмента относится к 1376 году. Традиционно импичмент применялся британским парламентом против судей и министров, которые, по мнению законодателей, нарушали законы страны, проявляя излишнее рвение в реализации непопулярных предписаний Короны.

За последние 70 лет процедура импичмента была инициирована против каждого второго президента США начиная с Трумэна. Однако в отставку подал, не дожидаясь окончания процедуры, только один из них — Ричард Никсон. Значение импичмента при этом определяется не столько числом должностных лиц, отстраненных от должности, сколько своего рода воспитательно-предупредительным эффектом данного механизма.

Во-вторых, статья II конституции США четко обозначает основания для начала процедуры импичмента президента: «государственная измена, взяточничество или другие важные преступления и проступки».

Если у действующего президента были интрижки на стороне, о чем свидетельствует в комиссии Роберта Мюллера бывший юрист Трампа Майкл Коэн, пытающийся смягчить собственное наказание за нарушение американского законодательства, — это предмет для семейных обсуждений Трампа с Меланией, но никак не основание для запуска процедуры импичмента. И тут нет ничего общего с процессом импичмента в отношении Билла Клинтона, который под присягой лгал суду об отношениях с практиканткой Моникой Левински.

В-третьих, — и это самое интересное — стоит еще раз присмотреться к заявлению Рудольфа Джулиани о возможности «восстания» в США в случае отстранения Трампа от власти.

Кто такой Джулиани и почему к его словам надо относиться всерьез? Имя Рудольфа Джулиани мало что говорит российским читателям. Между тем это один из наиболее интересных американских политиков нашего времени. Католик с итальянскими корнями, Джулиани — такой же несистемный политик, как и Трамп. Выпускник престижного юридического факультета Нью-Йоркского университета, став прокурором, разгромил один из главных в стране мафиозных синдикатов Джозефа Бонанно. Сменив еще в 1980-е годы традиционную для американских католиков Демократическую партию и перейдя в республиканцы, Джулиани восемь лет (с 1994 по 2001 год) избирался мэром Нью-Йорка. И на этом посту он добился выдающихся результатов: общее количество преступлений в «Большом яблоке» снизилось больше чем вдвое, а число убийств — на две трети.

Да, работа Джулиани на посту мэра подвергалась критике со стороны афроамериканской общины, представители которой обвиняли полицию в слишком жестких действиях, тем самым признавая собственную ответственность за бандитизм в городе, а также либеральной части общества, недовольной его авторитарным стилем управления. И это свидетельствует о том, насколько методы Джулиани близки стилю государственного управления Дональда Трампа.

Слова Джулиани свидетельствуют о том, что гражданская война в США никогда не прекращалась. И это касается не только продолжающегося сноса памятников. Только что семья скончавшегося сенатора от штата Аризона Джона Маккейна отказала президенту США — республиканцу, как и Маккейн, — в праве присутствовать на его похоронах.

А вот имя Маккейна в России известно хорошо. Он не просто требовал смены режима в неугодных ему странах, но выступал за вооруженное вторжение США. Неполный список таких стран и регионов включает Грузию, Боснию, Косово, КНДР, Ливию, Сирию, Иран, Ирак, Афганистан, Нигерию, Мали. Вместе с вице-президентом США Джо Байденом при демократе Обаме сенатор-республиканец Маккейн был фактически куратором бандеровского переворота на Украине. И неоднократно грозил России «арабской весной». И даже деталь с запретом Трампу присутствовать на похоронах Маккейна говорит о том, что гражданская война в Америке продолжается не только между расовыми, этническими и классовыми кластерами, но даже в рядах правящей партии.

А потому, выражаясь языком Марка Твена, все слухи о неизбежной скорой отставке президента страны Дональда Трампа «слишком преувеличены». Если, конечно, американцы не забудут о необходимости сохранения собственной страны и не захотят, чтобы вялотекущая гражданская война не вошла в горячую, вооруженную фазу «восстания», о котором говорит Руди Джулиани.