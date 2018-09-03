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В Каталонии не исключили возможность повторного референдума

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Фото: Global Look Press/Miquel Llop
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Правительство Испании предложило провести повторный референдум о статусе автономного сообщества на северо-востоке королевства. Об этом 3 сентября заявил глава кабинета министров Педро Санчес.

«Что поставлено на карту — это не независимость, это вопрос сосуществования. Независимо от того, что говорит председатель женералитета (высший орган самоуправления в Каталонии. — Ред.), правительство Испании не будет подниматься из-за стола переговоров двусторонних комиссий», — приводит слова испанского премьер-министра агентство Regnum.

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По его мнению, само сообщество нуждается в новом соглашении и новый референдум позволил бы закрыть вопрос самоопределения Каталонии.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от королевства.

27 октября парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости региона, но испанское правительство применило статью 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

В конце октября экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, которая предоставила ему политическое убежище, чтобы он избежал обвинений в мятеже, перевороте и растратах. В июле он вернулся в Бельгию из Германии, где четыре месяца по решению немецкого суда находился под подпиской о невыезде. Пучдемон заявил о желании возобновить диалог с Мадридом о ситуации в регионе.

В настоящее время Каталонию возглавляет Ким Торра.

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