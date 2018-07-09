Лидер Каталонии привез подарок премьеру Испании

Председатель правительства Каталонии Ким Торра во время встречи в понедельник, 9 июля, с председателем правительства Испании Педро Санчесом подарил ему бутылку ликера ратафия и две книги о регионе, сообщает агентство EFE.

Это первая официальная встреча двух лидеров. Она прошла в официальной резиденции премьер-министра Испании во дворце Монклоа.

Перед началом переговоров Торра преподнес Санчесу бутылку ликера и книги, одной из них является сборник карт Каталонии со времен Средневековья.

В конце июня правительство Каталонии объявило о разрыве протокольных отношений с испанским королевским домом. Также оно сообщило, что не будет приглашать короля Испании на организуемые кабмином мероприятия.

2 мая новый кабинет министров Каталонии официально вступил в должность, что автоматически отменяет прямое правление Мадрида в регионе, которое было введено осенью прошлого года после референдума о выходе автономии из состава Испании и провозглашения местным парламентом независимости.

В октябре 2017 года правительство Каталонии объявило о независимости автономии на основании результатов референдума. Но Мадрид не признал итоги волеизъявления.