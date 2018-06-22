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Каталония объявила о разрыве протокольных отношений с королем Испании

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matthias Oesterle
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Члены правительства Каталонии отказываются от участия в мероприятиях, организуемых испанским королевским домом, заявил председатель женералитета автономного сообщества Ким Торра.

Также, по его словам, правительство Каталонии не будет приглашать короля Испании на проводимые кабмином мероприятия.

«Ни я, никто из членов правительства не будет принимать участие в мероприятиях, которые проводит монархия, и не будем приглашать ни на одно мероприятие монархов», — приводит слова Торры «РИА Новости».

На этой неделе Торра и бывшие главы каталонского правительства Карлес Пучдемон и Артур Мас написали письмо королю Испании, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы.

Торра запросил у главы государства личную встречу во время открытия Средиземноморских игр 22 июня. Однако королевский дом переадресовал послание председателю испанского правительства, а правительство приняло решение о нецелесообразности этой встречи.

Готовность встретиться с Торрой выразил премьер Педро Санчес, и даже назначил дату переговоров в Мадриде — 9 июля.

В октябре 2017 года правительство Каталонии объявило о независимости автономии на основании результатов референдума. Но Мадрид не признал итоги волеизъявления.

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