Линейка для кадета: как встретили День знаний в Первом Московском кадетском корпусе

В понедельник, 3 сентября, учебный год начался и для учащихся Первого Московского кадетского корпуса, который был основан еще в начале XIX века. Как и большинство школьников страны, кадеты вышли на линейку, за которой последовал торжественный молебен. Вспомнили в этот день также и о трагических событиях в Беслане. Как проходил День знаний в одном из старейших кадетских корпусов страны — в галерее портала iz.ru