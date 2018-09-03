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Линейка для кадета: как встретили День знаний в Первом Московском кадетском корпусе

Эта школа-интернат — одно из старейших подобных учебных заведений в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В понедельник, 3 сентября, учебный год начался и для учащихся Первого Московского кадетского корпуса, который был основан еще в начале XIX века. Как и большинство школьников страны, кадеты вышли на линейку, за которой последовал торжественный молебен. Вспомнили в этот день также и о трагических событиях в Беслане. Как проходил День знаний в одном из старейших кадетских корпусов страны — в галерее портала iz.ru
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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