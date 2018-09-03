Прямой эфир

Глава немецкого МИДа сравнил США с удавом

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил США с удавом, комментируя отношения Евросоюза (ЕС) и Соединенных Штатов.

По его мнению, страны коалиции не должны молча наблюдать за тем, как Вашингтон вводит санкции или таможенные тарифы против партнеров ЕС. «Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин (со стороны США. — iz.ru)», — отметил дипломат.

Маас считает, что Брюсселю стоит более решительно реагировать на политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы защитить свои интересы и благополучие европейцев. По мнению министра, в нынешних условиях Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласного принятия решений, пишет «Газета.ру».

28 августа Маас подверг критике позицию Вашингтона касательно российского газопровода «Северный поток – 2». Он назвал неприменимой ситуацию, при которой США используют санкции для того, чтобы повлиять на европейскую энергетическую политику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах Катара инвестировать миллиарды долларов в ФРГ
В ЕС задумались над созданием аналога SWIFT для защиты от санкций США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017