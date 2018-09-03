Глава немецкого МИДа сравнил США с удавом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил США с удавом, комментируя отношения Евросоюза (ЕС) и Соединенных Штатов.

По его мнению, страны коалиции не должны молча наблюдать за тем, как Вашингтон вводит санкции или таможенные тарифы против партнеров ЕС. «Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин (со стороны США. — iz.ru)», — отметил дипломат.

Маас считает, что Брюсселю стоит более решительно реагировать на политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы защитить свои интересы и благополучие европейцев. По мнению министра, в нынешних условиях Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласного принятия решений, пишет «Газета.ру».

28 августа Маас подверг критике позицию Вашингтона касательно российского газопровода «Северный поток – 2». Он назвал неприменимой ситуацию, при которой США используют санкции для того, чтобы повлиять на европейскую энергетическую политику.