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Телеканал «Известия» начал вещать в подмосковных автобусах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеканал «Известия» (IZ.RU) расширяет аудиторию и становится доступнее для жителей Подмосковья. Мультимедийная редакция МИЦ «Известия» начала готовить подборки актуальных новостей, которые транслируются на мониторах в наземном транспорте. Телеканал «Известия» стал одним из первых информационных ресурсов, новости которого можно посмотреть в наземном транспорте Подмосковья.

Всего новостные блоки «Известий» будут показываться в 400 автобусах Московской области. Их зрителями ежемесячно станут около 7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба МИЦ «Известия».

По словам руководителя мультимедиаредакции Олега Кузина, для маршрутного телевидения готовятся специальные выпуски российских и международных новостей. Их главная задача — за несколько минут донести информацию. Благодаря современным средствам визуализации они очень динамичны, а текстовое сопровождение позволяет смотреть их без звука.

Общественным транспортом, согласно статистике, пользуется около 80% городского населения, напомнил коммерческий директор «Первого Маршрутного Телевидения» Сергей Коринский.

«Мы помогаем информировать жителей России в общественном транспорте о главных новостях и чрезвычайных ситуациях, делать их поездку максимально комфортной. Мы рады сотрудничеству с телеканалом «Известия», который вместе с нами будет сообщать жителям Московской области о самых главных новостях в новом формате», — подчеркнул он.

Ранее телеканал «Известия» запустили в аэропорту Симферополя. Кроме того, он круглосуточно доступен абонентам кабельных операторов по всей стране, таких как «Триколор», «Ростелеком», «НТВ Плюс», «МТС», «Билайн», «Акадо» и других — в общей сложности, более 70 федеральных и региональных операторов. Также его всегда можно посмотреть в интернете на портале IZ.RU.

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