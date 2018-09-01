Представитель МИЦ «Известия» провел лекцию о тенденциях в цифровой журналистике

Директор по развитию и продвижению интернет-продуктов МИЦ «Известия» Кирилл Шагун рассказал об актуальных тенденциях и проблемах современных медиа на лекции в рамках Фестиваля прессы на Поклонной горе в Москве.

В частности, представитель мультимедийного центра затронул проблемы потери доверия к СМИ, влияния рекомендательных сервисов и роста потребления контента в мультиплатформенных системах, а также на мобильных устройствах. Шагун пояснил, что современная аудитория в digital-среде находится в режиме переключения между задачами и постоянного отвлечения, что отличается от классических способов потребления телевизионных и печатных медиа.

«Поэтому современное медиа должно суметь привлечь и удержать внимание пользователя, когда за его интерес борются уведомления мессенджеров, социальных сетей, почты и обширное предложение развлекательного контента», — подчеркнул директор.

Кроме того, он рассказал о тенденции к упрощению контента и интерфейса в связи с переходом к потреблению новостей в системах агрегации контента, а также мессенджерах и соцсетях.

«Нужно не просто идти в ногу со временем, а опережать его. Приходить к потребителю туда, где он будет находиться через минуту. Поэтому мы создаем адаптивный мультиплатформенный информационный продукт — для ТВ, портала, печати, соцсетей, мы активно развиваем цифровые сервисы, создаем подкасты, объединяем наши новости с возможностями голосовых помощников», — заключил Шагун.

Ранее в августе 13 сотрудников МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ получили почетные грамоты президента РФ. Награды представителям СМИ вручил замминистра Минкомсвязи Алексей Волин.