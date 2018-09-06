Президент США Дональд Трамп выступил с обвинением Google, Facebook и Twitter в необъективности и подтасовке результатов поисковой выдачи и публикаций в новостной ленте. Он написал в своем Twitter-аккаунте о том, что «Google и другие подавляют голоса консерваторов, скрывают хорошую информацию и новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация...»

Безусловно, компании отвергли претензии Трампа, настаивая на том, что используемые ими алгоритмы работы объективны и беспристрастны. Однако насколько обозначенная американским лидером проблема реально существует? Насколько она способна влиять на массовое сознание в глобальных масштабах?

Данный вопрос представляется весьма актуальным, ведь, как показывают данные исследований, Google, Facebook и Twitter являются популярными не только в США, но и в России, а также во многих странах мира.

Попытаемся разобраться в ситуации. Во-первых, сразу заметим, что алгоритмы поисковой выдачи и формирования новостной ленты во-многом являются непрозрачными и закрытыми от постороннего взгляда. И возможности манипуляции информационным потоком со стороны крупнейших площадок социальных медиа помещены в своего рода «черный ящик», на выходе из которого мы и получаем конечный контент. Насколько данные возможности используются компаниями – вопрос, не имеющий на сегодняшний день очевидного ответа. Тем не менее, существует значительное число примеров того, что поисковая выдача Google порой весьма своеобразна. Например, еще несколько лет назад по Cети разлетелась история, когда, получив запрос «три белых подростка», поисковик Google выдал стоковые изображения улыбающихся и веселых тинейджеров, в то время как на запрос «три чернокожих подростка» появились фотографии чернокожих молодых людей, задержанных полицией, что было многими воспринято как проявление расизма.

И таких примеров искажения поисковой выдачи можно привести достаточно много. В том числе и тех, которые имеют непосредственное отношение к России. Так, в 2017 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт на форуме по международной безопасности в Галифаксе заявил о том, что Google снизит выдачу сайтов с «российской пропагандой»: «Мы стараемся перенастроить систему и предотвратить это (влияние российской пропаганды)». Поисковик намерен бороться с российскими сайтами, попадающими в поисковую выдачу Google News, в первую очередь с телекомпанией RT и агентством Sputnik.

Таким образом, даже на основе официальных заявлений можно сделать вывод о том, что поисковая выдача Google будет в определенной мере «смещена» и управляема, по крайней мере в отношении российских ресурсов (хотя на самом деле масштаб проблемы значительно шире). Принимая во внимание тот факт, что Twitter запретил RT и Sputnik публиковать на своей площадке рекламу, о равных возможностях для различных новостных ресурсов в пространстве социальных медиа говорить не приходится.

Но вернемся к Google. В том же 2017 году поисковик объявил о глобальном запуске механизма проверки новостей на фейки и вбросы FactCheck . В итоге результаты поисковой выдачи будут сразу снабжаться оценкой «правдивости», которая может варьироваться от «Правда» до «Ложь» с несколькими промежуточными стадиями. Но самое интересное заключается в том, что работа по «оценке правдивости» передана на аутсорс некоему «международному сообществу репортеров», включающему в себя 115 активных организаций по всему миру (при этом ни одной из России). Тот же конфликт в Донбассе в плане правдивости сообщений должны оценивать четыре украинские организации, что безусловно, сделает информацию о реальных событиях ангажированной и смещенной к украинской версии происходящего.

Аналогичная ситуация выстраивается и в отношении конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Результаты поисковой выдачи по данному вопросу должна проверять грузинская организация, финансируемая европейскими фондами и посольством США в Грузии.

Примеры можно было бы продолжать, но даже на основе приведенной информации мы можем сделать вывод о том, что манипулятивные возможности современных глобальных онлайн-сервисов весьма высоки. Выдача контента, заранее отрегулированная в интересах определенных акторов, приведет к превращению многих соцмедиа и поисковиков в глобальные инструменты манипуляции и пропаганды. С их помощью крупные политические и экономические игроки смогут оказывать прямое влияние на массовое сознание в онлайн-пространстве. Многие пользователи активно потребляют готовую информацию и зачастую не способны критично воспринимать контент. По сути, мы можем говорить об опасности появления уже в недалеком будущем основанного на современных информационных технологиях режима глобального сетевого тоталитаризма. Ведь, как писала в одной из своих работ Ханна Арендт, «сила тоталитарной пропаганды заключается в ее способности отсекать массы от реального мира».

Автор — доктор политических наук МГУ

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