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Арестованный в Дании теплоход «Новая земля» отправится в Мурманск

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Теплоход «Новая земля», арестованный у мыса Скаген на севере Дании, готовится к переходу в порт Мурманска. Судно выполнит рейсовое задание. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщила пресс-служба Мурманского морского пароходства (ОАО «ММП»).

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В компании отметили, что, помимо выполнения рейсового задания, будет произведена смена экипажа. Подчеркивается, что 19 моряков «Новой земли» обеспечены всем необходимым, в том числе продуктами питания. Угрозы для жизни членов экипажа нет.

В пароходстве также попросили СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ареста судна, отметив, что ситуация находится под контролем.

2 сентября координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов сообщил об аресте теплохода «Новая земля». При этом он не стал разглашать причину произошедшего.

По его словам, под арестом находятся еще три судна: «Заполярье» и «Северная земля» в Испании, а также «Поморье» в США. Фишов указал, что ММП игнорирует запросы МФТ и не предоставляет план по выходу из сложившейся ситуации, заложниками которой стали не менее 80 российских моряков.

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