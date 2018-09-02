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В Курильске открыли памятник погибшему в Сирии российскому военному

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Фото: sakhalin.info
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В Курильске появился памятник погибшему в Сирии генерал-лейтенанту Валерию Асапову. Об этом 2 сентября сообщает издание Sakhalin.info.

Торжественное открытие прошло во время митинга, посвященного празднованию 73-й годовщины освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов.

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Право торжественно открыть памятник предоставили бойцам 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, которой боевой генерал командовал в 2007–2009 годах во время ее дислоцирования на Итурупе.

«Он был уникальным человеком, соединившим в себе черты умелого военачальника, строгого, но справедливого командира, любящего мужа и отца. За два с небольшим года командования дивизией на Курилах он смог многое сделать, и не только для обеспечения безопасности наших рубежей, но и для улучшения условий проживания военнослужащих и их семей. Никогда он не отказывал в помощи и гражданскому населению. Открытие мемориала — это наша дань памяти и уважения настоящему сыну России», — отметил в своем выступлении гендиректор местного предприятия Владимир Оксенюк, знавший Асапова.

Сослуживцы прозвали генерала Асапова Курильским ледоколом за его пробивной характер и умение добиваться цели. Служивший под его началом майор Василий Субботин вспоминает, что погибший был готов бороться до конца за своих подчиненных.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 24 сентября 2017 года в Сирии после минометного обстрела террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) командного пункта, где находился военный. Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

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