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Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоено уссурийской школе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В уссурийской школе № 25 прошла церемония присвоения учебному заведению имени Героя России, погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом сообщает администрация города.

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На торжественной линейке в честь присвоения школе имени Асапова присутствовала супруга погибшего Ольга Асапова. Она выразила благодарность за честь, которая оказана ее мужу, и рассказала о том, что Валерий Асапов был порядочным человеком и уважающим свою страну, трудолюбивым офицером, сообщает «РИА Новости».

Память генерал-лейтенанта почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Также школьники читали стихи и рассказывали о наградах и боевом пути Асапова.

Валерий Асапов погиб 23 сентября 2017 года на командном пункте сирийских войск во время оказания помощи сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела со стороны боевиков.

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