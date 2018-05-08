Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоено уссурийской школе

В уссурийской школе № 25 прошла церемония присвоения учебному заведению имени Героя России, погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом сообщает администрация города.

На торжественной линейке в честь присвоения школе имени Асапова присутствовала супруга погибшего Ольга Асапова. Она выразила благодарность за честь, которая оказана ее мужу, и рассказала о том, что Валерий Асапов был порядочным человеком и уважающим свою страну, трудолюбивым офицером, сообщает «РИА Новости».

Память генерал-лейтенанта почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Также школьники читали стихи и рассказывали о наградах и боевом пути Асапова.

Валерий Асапов погиб 23 сентября 2017 года на командном пункте сирийских войск во время оказания помощи сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела со стороны боевиков.