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Школе на Сахалине присвоено имя погибшего в Сирии генерала Асапова

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Имя погибшего в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова присвоено Южно-Сахалинской школе № 8. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Асапов прибыл в регион десять лет назад, став командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, которая дислоцируется на Курильских островах. Затем военнослужащий командовал более крупным воинским формированием — 68-м армейским корпусом на Сахалине.

«ФАН» приводит слова сослуживца Андрея Степанова, рассказавшего, что Асапов везде проявлял лидерские качества и старался быть лучшим.

Портал iz.ru сообщал, что генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября текущего года в сирийском Дейр-эз-Зоре. Посол США в Москве Джон Теффт заявил спустя несколько дней, что обвинения в причастности Вашингтона к гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии беспочвенны.

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