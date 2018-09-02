Фанаты «Динамо» устроили драку на трибуне из-за баннера в поддержку «Анжи»

На матче 6-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Оренбургом» произошла драка на трибуне столичных фанатов. Поводом для потасовки стал баннер в поддержку махачкалинского клуба «Анжи».

Группа болельщиков на трибунах из букв составила баннер «Анжи, живи», что не понравилось другим поклонникам московского клуба. Фанат «Динамо» подошел к одному из участников акции в поддержку махачкалинской команды и попытался отобрать баннер.

Между ними завязалась потасовка, в которую вмешались другие поклонники бело-голубых. Дерущихся удалось разнять стюардам, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

Драка на матче #Динамо и #Оренбург Напали на болельщика Анжи, который развернул цвета pic.twitter.com/jeVhrbi6Lh — Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) September 2, 2018



«Анжи» — российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в элитном дивизионе российского футбола. Команда была основан в 1991 году. В текущем сезоне махачкалинский клуб оказался в тяжелом финансовом положении, поскольку спонсоры отказались от финансирования команды.

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