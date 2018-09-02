Наташа Королева обжаловала запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ

Эстрадная певица Наташа Королева подала исковое заявление в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на Украину. Об этом 2 сентября рассказала сама исполнительница.

«Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы», — приводит «РИА Новости» комментарий Королевой.

Артистка также заявила, что выдвинутые в ее адрес обвинения не соответствуют действительности. «Я без вины репрессированный человек. <...> Считаю, что правда должна восторжествовать», — подчеркнула певица.

В октябре 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну для певицы, при этом в 2017 году ей разрешили посетить похороны бабушки на Украине. Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году.

Ранее в июне украинские пограничники не пропустили на территорию страны актера Бориса Каморзина и каскадера Сергея Михайлова из-за посещения ими Крыма. На этом основании украинская сторона регулярно ограничивает въезд в страну российским гражданам.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного в регионе референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на соответствие процедуры международным нормам Киев и власти ряда других государств не признали итогов волеизъявления крымского народа. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.