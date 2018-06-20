Двум российским актерам запретили въезд на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера Бориса Каморзина и каскадера Сергея Михайлова. Им на три года запрещен въезд на Украину.

Как сообщает сайт госпогранслужбы республики, артисты «незаконно посетили Крым» в 2015 году.

В мае сообщалось, что на Украину не пустили двух российских журналистов, которые прибыли в Киев на матчи финала Лиги чемпионов УЕФА-2018.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, подавляющее число участников которого высказались за воссоединения с РФ. Несмотря на народное волеизъявление, украинские власти считают полуостров своей «временно оккупированной территорией».