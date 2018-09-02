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СМИ заподозрили Volkswagen в новых манипуляциях

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Автоконцерн Volkswagen мог манипулировать с данными о выхлопах не только дизельных, но и бензиновых двигателей марок Volkswagen, Audi и Porsche.

Скандал разразился в 2015 году, когда выяснилось, что автопроизводитель с помощью программного обеспечения намеренно искажал данные о выбросах своих дизельных двигателей. Только в США концерн был вынужден отозвать около 0,5 млн автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год. Всего в разных странах продали 11 млн машин с такими двигателями.

Как пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на материалы мюнхенской прокуратуры, во время экстренного заседания в 2015 году эксперты компании доложили, что специальное программное обеспечение было установлено в автоматических коробках передач всех марок. По словам свидетелей, в первую очередь манипуляции могли касаться выбросов в атмосферу CO2 и данных о расходе топлива.

Представители Volkswagen отказались комментировать данную информацию.

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