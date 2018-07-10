Суд в США отказался пересматривать соглашение о выплате Volkswagen $10 млрд

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско оставил в силе соглашение о выплате немецким концерном Volkswagen компенсации в $10 млрд американским автовладельцам.

Заседание состоялось 9 июля, решение суда опубликовано на его сайте.

Автопроизводитель в 2016 году договорился с властями США о выплате около $10 млрд на починку или выкуп 475 тыс. проданных в Штатах машин с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих автомобилях установлено программное обеспечение, позволяющее обойти имеющиеся в США жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Однако ряд граждан и организаций оказались недовольны условиями соглашения и решили его оспорить. Так, в пример приводились ситуации, когда автовладелец продал машину до достижения сделки между концерном и властями США.

Тем не менее суд счел доводы неубедительными, отметив, что указанные лица также получат компенсацию.

Скандал разразился в 2015 году, когда выяснилось, что автопроизводитель с помощью программного обеспечения намеренно искажал данные о выбросах своих дизельных двигателей. Только в США концерн был вынужден отозвать около 0,5 млн автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год. Всего в разных странах продали 11 млн машин с такими двигателями.

В Германии более 15 тыс. владельцев дизельных автомобилей Volkswagen подали коллективный иск против автостроителя.

Общие потери немецкого концерна, понесенные в результате «дизельгейта», оцениваются в €25 млрд.