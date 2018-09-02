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Коллекторы нашли мумию должника в одном из домов Екатеринбурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет в Екатеринбурге начал проверку после обнаружения в одном из жилых домов города мумифицированного тела пожилого мужчины. Об этом сообщил представитель управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет», — цитирует Шульгу «РИА Новости».

По словам соседей, пенсионер проживал один и пролежал мертвым в кровати порядка трех лет. Давность и причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет URA.RU, тело мужчины обнаружили коллекторы, которые пришли к пенсионеру из-за долгов по оплате услуг ЖКХ.

Ранее на юго-востоке Москвы был обнаружен чемодан с телом девушки.

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