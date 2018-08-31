Прямой эфир

Чемодан с телом девушки обнаружили в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемодан с телом девушки обнаружили на юго-востоке Москвы.

Красавицы и чудовища
Когда убийцам наплевать на привлекательность своих жертв

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ по Москве, на теле погибшей не обнаружено видимых телесных повреждений.

Отмечается, что на вид девушке 18–25 лет, ее личность в настоящий момент устанавливается. Чемодан с телом обнаружили «на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов».

Столичный главк СК проводит доследственную проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

8 августа чемодан с телом человека внутри нашли в Воронцовском парке на западе Москвы. Фрагменты тела обнаружили недалеко от детской площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обнаружено тело одного из трех пропавших на Монблане альпинистов
Арестован подозреваемый в убийстве модели Playboy в Филадельфии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017