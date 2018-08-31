Чемодан с телом девушки обнаружили в Москве

Чемодан с телом девушки обнаружили на юго-востоке Москвы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ по Москве, на теле погибшей не обнаружено видимых телесных повреждений.

Отмечается, что на вид девушке 18–25 лет, ее личность в настоящий момент устанавливается. Чемодан с телом обнаружили «на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов».

Столичный главк СК проводит доследственную проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

8 августа чемодан с телом человека внутри нашли в Воронцовском парке на западе Москвы. Фрагменты тела обнаружили недалеко от детской площадки.