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Арестован подозреваемый в убийстве модели Playboy в Филадельфии

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Фото: instagram.com
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Полиция в США арестовала подозреваемого в убийстве модели Playboy Кристины Карлин-Крафт. Об этом пишет The Sun.

Американские правоохранители арестовали бывшего заключенного Джонатана Харриса, на чей след им удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным за домом жертвы. 30-летний мужчина был задержан в Питтсбурге в момент, когда он покидал автобус, пишет «Ридус».

По данным следствия, Харрис встретился с Кристиной Карлин-Крафт вечером 22 августа в одном из торговых центров Филадельфии. Около трех часов ночи они отправились в ее квартиру, где мужчина избил ее и потом задушил. Как именно они познакомились и что послужило причиной убийства, пока не установлено.

24 августа сообщалось, что модель Playboy была найдена задушенной в собственной квартире в американском Ардморе, штат Филадельфия. Известно, что 36-летняя модель снималась для журналов Maxim и Vanity Fair, а также участвовала в рекламных кампаниях марок Victoria’s Secret, MAC Cosmetics и других.

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