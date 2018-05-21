Тела модели Playboy и ее семилетнего сына нашли у отеля в Нью-Йорке

Тела модели Playboy Стефани Адамс и ее семилетнего сына нашли под окнами гостиницы в Нью-Йорке.

Как сообщает SkyNews, их обнаружили на заднем дворе отеля Gotham на Манхэттене утром 21 мая. По словам очевидцев, женщина с ребенком выпали из окна 25-го этажа около 8:00.

Адамс получила известность после съемок для эротического журнала Playboy в 1992 году. После этого она увлеклась писательской деятельностью и презентовала несколько книг.

Адвокат погибшей Рауль Фелдер рассказал, что у 47-летней Адамс были жизненные неурядицы, но она никогда не впадала в депрессию. Как сообщает «Ридус», недавно экс-модель развелась с мужем и долго судилась по поводу опеки над ребенком.

В феврале муж убил молдавскую модель Playboy и покончил с собой. У пары остался маленький ребенок.