Прямой эфир
Сюжет:

Американская модель обвинила основателя бренда Guess в домогательствах

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Dave Longendyke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская модель и актриса Кейт Аптон обвинила в домогательствах одного из основателей бренда Guess дизайнера Пола Марчиано.

«Очень жаль, что такой культовый бренд женской одежды, как Guess, всё еще позволяет Полу Марчиано занимать пост креативного директора», — написала Аптон на своей странице в Twitter

Она разместила скриншот поста в своем аккаунте в Instagram, дополнив запись комментарием: «Ему нельзя позволять использовать свое влияние в индустрии для сексуальных домогательств и эмоционального давления на женщин».

Обе записи Аптон дополнила хэштегом #MeToo, обозначив таким образом принадлежность к онлайн-движению против сексуального насилия. Модель при этом не упомянула ни о каких конкретных ситуациях с домогательствами со стороны Марчиано. 

Как сообщал портал iz.ru, журнал Time назвал «человеком года» женщин, первыми рассказавших о случаях сексуального насилия в Голливуде в рамках движения #MeToo. В их числе оказались певица Тейлор Свифт, актриса и режиссер Роуз Макгоуэн и актриса Эшли Джадд.

Во второй половине 2017 года в США разгорелся ряд скандалов, связанных с обвинениями политиков, журналистов и сотрудников шоу-бизнеса в сексуальных домогательствах. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роуз Макгоуэн описала в мемуарах домогательства Вайнштейна
Кейси Аффлек не будет вручать «Оскар» из-за скандала с домогательствами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017