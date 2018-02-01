Американская модель обвинила основателя бренда Guess в домогательствах

Американская модель и актриса Кейт Аптон обвинила в домогательствах одного из основателей бренда Guess дизайнера Пола Марчиано.

«Очень жаль, что такой культовый бренд женской одежды, как Guess, всё еще позволяет Полу Марчиано занимать пост креативного директора», — написала Аптон на своей странице в Twitter.

Она разместила скриншот поста в своем аккаунте в Instagram, дополнив запись комментарием: «Ему нельзя позволять использовать свое влияние в индустрии для сексуальных домогательств и эмоционального давления на женщин».

Обе записи Аптон дополнила хэштегом #MeToo, обозначив таким образом принадлежность к онлайн-движению против сексуального насилия. Модель при этом не упомянула ни о каких конкретных ситуациях с домогательствами со стороны Марчиано.

Как сообщал портал iz.ru, журнал Time назвал «человеком года» женщин, первыми рассказавших о случаях сексуального насилия в Голливуде в рамках движения #MeToo. В их числе оказались певица Тейлор Свифт, актриса и режиссер Роуз Макгоуэн и актриса Эшли Джадд.

Во второй половине 2017 года в США разгорелся ряд скандалов, связанных с обвинениями политиков, журналистов и сотрудников шоу-бизнеса в сексуальных домогательствах. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.