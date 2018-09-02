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Ученые рассказали о пользе позднего завтрака и раннего ужина

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Фото: Global Look Press/Paul Williams/Funkystock
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Группа ученых под руководством доктора Джонатана Джонстона из Университета Суррея в Англии рассказала, что поздний завтрак и ранний ужин помогают человеку сбросить вес.

Научная группа провела эксперимент, в котором приняли участие 16 добровольцев, девять из которых сдвинули завтрак на полтора часа позже, а ужин перенесли на то же время раньше. Остальные участники продолжили питаться в привычном режиме.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», добровольцы не меняли свои пищевые привычки и не соблюдали строгой диеты, однако в результате первая группа из девяти человек за время эксперимента потеряла в два раза больше веса и отметила снижение аппетита.

Джонстон отметил, что, несмотря на то что исследование было небольшим, оно дало ученым бесценное представление о том, как небольшие изменения в режиме приема пищи приносят человеческому организму пользу.

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