Ученые рассказали о пользе позднего завтрака и раннего ужина

Группа ученых под руководством доктора Джонатана Джонстона из Университета Суррея в Англии рассказала, что поздний завтрак и ранний ужин помогают человеку сбросить вес.

Научная группа провела эксперимент, в котором приняли участие 16 добровольцев, девять из которых сдвинули завтрак на полтора часа позже, а ужин перенесли на то же время раньше. Остальные участники продолжили питаться в привычном режиме.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», добровольцы не меняли свои пищевые привычки и не соблюдали строгой диеты, однако в результате первая группа из девяти человек за время эксперимента потеряла в два раза больше веса и отметила снижение аппетита.

Джонстон отметил, что, несмотря на то что исследование было небольшим, оно дало ученым бесценное представление о том, как небольшие изменения в режиме приема пищи приносят человеческому организму пользу.