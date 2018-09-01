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Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговоры по НАФТА

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что если конгресс США вмешается в ход переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), то США прекратит свое участие в этом соглашении.

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Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. Никакой необходимости оставлять Канаду в документе в качестве стороны соглашения нет, подчеркнул Трамп.

«Если нам не удастся заключить справедливую сделку для США после десятилетий скверного обращения, то Канада не будет ее участником. Конгрессу не следует вмешиваться в эти переговоры или я просто полностью прекращу действие NAFTA, и так будет даже лучше», — написал президент Соединенных Штатов.

Далее он продолжил, что НАФТА была самой скверной сделкой в истории для Вашингтона, пишет «Газета.ру».

Соглашение было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе Трампа стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях.

В июне стало известно, что Трамп считает бедствием НАФТА и Всемирную торговую организацию.

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