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Лана Дель Рей отменила выступление в Израиле

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Фото: Global Look Press/Ondrej Hajek
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Американская певица Лана Дель Рей отменила выступление на фестивале Meteor в израильской Галилее под давлением пропалестинских организаций. Об этом пишет газета The Guardian.

Исполнительница должна была выступить хедлайнером мероприятия, которое состоится 6–8 сентября на севере Израиля. Издание отмечает, что большинство палестинских поклонников певицы не смогут посетить фестиваль.

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«Для меня важно выступить и в Израиле, и в Палестине, чтобы все мои фанаты были в одинаковых условиях. К сожалению, согласовать оба визита за такой короткий промежуток времени не удается и я вынуждена отложить свое выступление на Meteor Festival», — написала Лана Дель Рей. Она отметила, что проведет выступление, когда удастся согласовать обе поездки.

Ранее активисты пропалестинского движения BDS начали оказывать давление на Лану Дель Рей из-за запланированного участия на израильском фестивале. После отмены выступления на Meteor Festival члены движения поблагодарили певицу за ее решение.

В июля песня Ланы Дель Рей Summertime Sadness вошла в пятерку лучших летних песен по версии музыкального издания The Fader.

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