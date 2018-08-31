Скончался лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года Джеймс Миррлис скончался в Великобритании на 83-м году жизни. Он ушел из жизни в окружении близких в доме около Кембриджа.

Экономист заболел в Гонконге, диагноз ему поставили в конце прошлого года. В Великобританию он вернулся месяц назад.

Джеймс Миррлис родился в 1936 году в деревне Миннигафф в Шотландии, в 1996 году он совместно с экономистом Уильямом Викри удостоился Нобелевской премии «за исследования в области информационной асимметрии», передает RT.

В 1997 году королева посвятила его в рыцари, добавляет телеканал «360».

Весной в Шведской академии выявили утечку информации о нобелевских лауреатах. За последние несколько лет до официального оглашения победителей заранее были известны семь обладателей награды.