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Лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу умер за пять месяцев до 100-летия

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Фото: wikipedia.org
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Химик Йенс Кристиан Скоу, получивший Нобелевскую премию в 1997 году, скончался в Дании на 99‐м году жизни. Об этом сообщается на сайте Орхусского университета, почетным профессором которого был ученый.

Скоу открыл натрий-калиевую аденозинтрифосфатазу, которая встречается в клетках животных и необходима для переноса энергии в клетках живых существ. Скоу разделил премию с британцем Джоном Уокером и американским исследователем Полом Бойером. Открытие имело большое значение для здравоохранения.

Скоу умер 28 мая. Он не дожил пять месяцев до 100-летнего юбилея. Ученый скончался в присутствии жены Эллен Маргрете Скоу, двух дочерей, зятя и внуков.

Рабочий кабинет Скоу перенесли в музей Стено в Орхусе.

Еще при жизни ученого его именем назвали новое здание кафедры биомедицины, которое откроют в октябре текущего года. Также учреждена премия, на вручении которой Скоу присутствовал в 2016 году в день своего 98-летия, сообщает телеканал «360».

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