Двое рабочих пропали после взрыва на заводе в Дзержинске

Двое рабочих числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва погибли трое рабочих. Еще четыре человека пострадали, в настоящий момент они находятся в медицинском учреждении. Двое работников считаются пропавшими без вести.

По факту взрыва на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

31 августа на территории завода им. Я.М. Сведлова прогремел взрыв в здании утилизации мин. Вслед за ним вспыхнул пожар. В ликвидации последствий инцидента участвуют 193 человека и 266 единиц техники.