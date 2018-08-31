Прямой эфир

Двое рабочих пропали после взрыва на заводе в Дзержинске

0
Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое рабочих числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва погибли трое рабочих. Еще четыре человека пострадали, в настоящий момент они находятся в медицинском учреждении. Двое работников считаются пропавшими без вести.

По факту взрыва на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

31 августа на территории завода им. Я.М. Сведлова прогремел взрыв в здании утилизации мин. Вслед за ним вспыхнул пожар. В ликвидации последствий инцидента участвуют 193 человека и 266 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о взрыве в центре Донецка
На оборонном заводе в Нижегородской области произошел взрыв

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017