Прямой эфир

На оборонном заводе в Нижегородской области произошел взрыв

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв произошел днем 31 августа на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.

«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва начался пожар на площади 100 кв. м, идет тушение.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет о трех погибших при взрыве. ТАСС также сообщает о трех погибших и двух пострадавших.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали при взрыве на шахте в Ростовской области
На заводе в Бразилии прогремел взрыв
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017