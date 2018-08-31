На оборонном заводе в Нижегородской области произошел взрыв

Взрыв произошел днем 31 августа на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.

«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва начался пожар на площади 100 кв. м, идет тушение.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет о трех погибших при взрыве. ТАСС также сообщает о трех погибших и двух пострадавших.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.