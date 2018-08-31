Прямой эфир

Тела троих погибших обнаружили на месте взрыва в Дзержинске

0
Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске обнаружены тела троих погибших, пострадавшими числятся четыре человека. Об этом сообщили «РИА Новости» 31 августа в пресс–службе Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Взрыв на предприятии в здании утилизации мин прогремел днем в пятницу, в 13:00 пожар потушили.

РЕН ТВ напоминает, что ранее сообщалось о четырех пострадавших и троих пропавших без вести рабочих. Пострадавшие с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Как с места пожара на заводе им. Я.М. Сведлова заявил врио начальника Главного управления Валерий Синьков, на месте происшествия работают 193 человека, 26 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Угроза второго взрыва возникла на оборонном заводе в Дзержинске
На оборонном заводе в Дзержинске подтвердили сообщения о взрыве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017