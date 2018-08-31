Тела троих погибших обнаружили на месте взрыва в Дзержинске

На месте пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске обнаружены тела троих погибших, пострадавшими числятся четыре человека. Об этом сообщили «РИА Новости» 31 августа в пресс–службе Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Взрыв на предприятии в здании утилизации мин прогремел днем в пятницу, в 13:00 пожар потушили.

РЕН ТВ напоминает, что ранее сообщалось о четырех пострадавших и троих пропавших без вести рабочих. Пострадавшие с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Как с места пожара на заводе им. Я.М. Сведлова заявил врио начальника Главного управления Валерий Синьков, на месте происшествия работают 193 человека, 26 единиц техники.