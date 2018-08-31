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Болт провел первый матч за профессиональную футбольную команду

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Фото: REUTERS/David Gray
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт провел первый матч в профессиональном футболе. Он вышел на поле в составе австралийской команды Central Cost Mariners.

Товарищеский матч против Central Cost Select закончился со счетом 6:1 в пользу команды Болта. Сам ямаец в начале игры находился на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

После игры Болт заявил: «Это было хорошо, как я ожидал», и добавил, что трибуны очень мотивировали его. Цитата опубликована в Twitter клуба.

Болт дебютировал в футболе 5 июня. Он провел первый матч за норвежский футбольный клуб «Стрёмгодсет». Спортсмен нанес один удар по воротам юношеской сборной Норвегии, но он не оказался результативным.

Болт — единственный в истории спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд. Также на его счету рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Он завершил карьеру в беге в 2017 году и заключил контракт с футбольным клубом, согласно которому после восьминедельного периода тренировок сможет заключить профессиональное соглашение.

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