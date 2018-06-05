Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Болт дебютировал в футболе

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт провел первый матч за норвежский футбольный клуб «Стрёмгодсет».

Болт, который завершил карьеру в беге в 2017 году, вышел на замену на 71-й минуте товарищеского матча против юношеской сборной Норвегии.

31-летний спортсмен нанес один удар по воротам. Встреча завершилась победой сборной Норвегии (1:0), передает «Спорт-Экспресс».

Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд. Также на его счету рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

Спринтер ранее прокомментировал игру лучших футболистов мира и отметил, что имеет больший потенциал, чем аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.