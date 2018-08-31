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Власти Амурской области обратятся в Генпрокуратуру из-за аэропорта Зеи

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Минтранс Амурской области подготовит материалы по реконструкции аэропорта Зеи для Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующее поручение дал врио губернатора Василий Орлов.

По данным министерства транспорта и строительства региона, подрядчик не выходит на диалог с властями. При этом со строителями произведен полный расчет. Перечисленная сумма так и не была отработана. Росавиация рассматривает возможность частичного возобновления полетов в Зею, сообщает Амурская служба новостей. Для приема самолетов Ан-2 необходимо завершить реконструкцию западной полосы.

Реконструкция аэропорта Зеи началась в 2015 году и должна была завершиться в 2017 году. Однако работы были приостановлены. По итогам зимы готовность аэропорта составляла 67%. Подрядчик объяснил отставание от графика некачественным проектом.

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