Власти Амурской области обратятся в Генпрокуратуру из-за аэропорта Зеи

Минтранс Амурской области подготовит материалы по реконструкции аэропорта Зеи для Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующее поручение дал врио губернатора Василий Орлов.

По данным министерства транспорта и строительства региона, подрядчик не выходит на диалог с властями. При этом со строителями произведен полный расчет. Перечисленная сумма так и не была отработана. Росавиация рассматривает возможность частичного возобновления полетов в Зею, сообщает Амурская служба новостей. Для приема самолетов Ан-2 необходимо завершить реконструкцию западной полосы.

Реконструкция аэропорта Зеи началась в 2015 году и должна была завершиться в 2017 году. Однако работы были приостановлены. По итогам зимы готовность аэропорта составляла 67%. Подрядчик объяснил отставание от графика некачественным проектом.