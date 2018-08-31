Аэропорт Сыктывкара обязали отпугивать птиц

Транспортная прокуратура выявила нарушения в работе аэропорта Сыктывкара. Ведомство не нашло в плане мероприятий воздушной гавани сведений об отпугивании птиц.

По данным прокуратуры, в аэропорту не составлялись орнитологические карты, также не принимались меры по оперативному отпугиванию птиц. Обследование эколого-орнитологической обстановки вокруг аэропорта не проводилось. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд, чтобы обязать аэропорт исправить все нарушения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Птицы могут представлять опасность для движения воздушных судов. В аэропортах используют биоакустические установки, которые позволяют распугивать птиц.