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Аэропортовый комплекс реконструируют в Нерюнгри

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В Якутии разработана проектная документация для реконструкции аэропорта в Нерюнгри. Власти планируют обновить ограждение, взлетно-посадочную полосу и дороги.

Согласно проекту, планируется строительство нового ограждения, патрульной дороги протяженностью 10 км, служебно-пассажирского здания с пропускной способностью 200 человек в час, а также склада горюче-смазочных материалов. Осенью проектно-сметная документация должна получить заключение от Главгосэкспертизы России. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Власти Якутии уточняют, что в республике есть необходимость модернизации ряда аэропортов.

Аэропорт Нерюнгри относится к классу «В». Его пассажирооборот в 2017 году составил 115,5 тыс. человек.

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