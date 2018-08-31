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Два человека погибли в результате ЧП на авиационном заводе в Самаре

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Фото: МЧС РФ
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В Самаре на авиазаводе «Кузнецов» днем 31 августа произошло ЧП, погибли люди, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. 

«В 12:14 при очистке резервуара объемом 100 кубометров с жидким кислородом произошло возгорание газовоздушной смеси», — заявил собеседник агентства. СК начал доследственную проверку.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что двое сотрудников завода погибли «в результате несчастного случая на производстве». «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о трех погибших.

Авиационный завод «Кузнецов» — ведущее в России предприятие по разработке, производству, техсопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.

Ранее, 31 августа, произошло еще одно ЧП. На заводе по производству промышленных взрывчатых веществ им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв.

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