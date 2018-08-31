На оборонном заводе в Дзержинске подтвердили сообщения о взрыве

Хлопок в здании утилизации мин произошел 31 августа на территории оборонного завода имени Свердлова в городе Дзержинске (Нижегородская область), сообщает пресс-служба предприятия.

«Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Газета.Ру», в результате инцидента три человека погибли и столько же пострадали.

Еще трое пропали без вести и могут находиться под завалами, передает «РИА Новости».

Следователи управления СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту происшествия, сообщили в ведомстве.

Ранее 31 августа сообщалось, что на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области произошел взрыв, после которого начался пожар на площади 100 кв. м.