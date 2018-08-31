Прямой эфир

На оборонном заводе в Дзержинске подтвердили сообщения о взрыве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хлопок в здании утилизации мин произошел 31 августа на территории оборонного завода имени Свердлова в городе Дзержинске (Нижегородская область), сообщает пресс-служба предприятия.

«Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Газета.Ру», в результате инцидента три человека погибли и столько же пострадали.

Еще трое пропали без вести и могут находиться под завалами, передает «РИА Новости».

Следователи управления СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту происшествия, сообщили в ведомстве.

Ранее 31 августа сообщалось, что на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области произошел взрыв, после которого начался пожар на площади 100 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один горняк погиб при взрыве в шахте в Ростовской области
На заводе в Бразилии прогремел взрыв

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017