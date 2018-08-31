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Дайвер в Крыму попал под прогулочный катер и погиб

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Фото: Global Look Press/Mimi Saputra
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Дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер, сообщил помощник начальника регионального управления МЧС Владимир Иванов.

По его словам, несчастный случай произошел в районе пляжа детского лагеря «Шельф» в селе Оленевка Черноморского района в 30 м от берега.

«По предварительной информации, дайвер погружался без соблюдения правил техники безопасности. Место его погружения не было обозначено буем», — цитирует Иванова ТАСС.

Он добавил, что погибший — 39-летний житель Симферополя. Его тело подняли на поверхность с глубины 6 м.

30 августа сообщалось, что норвежский дайвер, отдыхавший на Филиппинах, чуть не попал в пасть китовой акулы, которая считается крупнейшей в мире.

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