Дайвер в Крыму попал под прогулочный катер и погиб

Дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер, сообщил помощник начальника регионального управления МЧС Владимир Иванов.

По его словам, несчастный случай произошел в районе пляжа детского лагеря «Шельф» в селе Оленевка Черноморского района в 30 м от берега.

«По предварительной информации, дайвер погружался без соблюдения правил техники безопасности. Место его погружения не было обозначено буем», — цитирует Иванова ТАСС.

Он добавил, что погибший — 39-летний житель Симферополя. Его тело подняли на поверхность с глубины 6 м.

30 августа сообщалось, что норвежский дайвер, отдыхавший на Филиппинах, чуть не попал в пасть китовой акулы, которая считается крупнейшей в мире.