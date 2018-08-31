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Арбитра чемпионата Англии по футболу уволили за шутку над инвалидами

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли лишился работы из-за неудачной шутки. Судья отправил оскорбительную картинку в Snapchat.

Как пишет «Газета.ру», на ней был изображен человек с ограниченными возможностями с подписью: «Я бы победил его в забеге на школьный день спорта».

Пользователь социальной сети сохранил картинку и выложил ее в сеть. После дисциплинарного слушания 32-летнего судью уволили.

Игрок «Бленкитны Старгард-Щециньски» Михаил Цувински чуть не умер на поле во время матча Второй польской футбольной лиги с командой «Олимпия Эльблонг».

В ходе игры футболист неудачно столкнулся с соперником, упал солнечным сплетением на мяч и начал задыхаться. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности арбитра, который без промедления подбежал к игроку и помог восстановить дыхание.

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