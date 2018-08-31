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ВЦИОМ подсчитал траты родителей на подготовку ребенка к школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 21 тыс. рублей в среднем тратят родители на подготовку ребенка к школе. Такие выводы следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около половины данной суммы приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. Около 2,5 тыс. рублей родители тратят на покупку рюкзака, письменных принадлежностей и учебно-методических материалов, пишет «РИА Новости».

Также среди трат на подготовку детей к школе опрошенные указали взносы на школьные нужды, среди которых моющие средства, охрана, техническое оснащение и добровольный взнос. Общая сумма этих расходов составляет около 2,2 тыс. рублей.

Опрос был проведен 27 августа с помощью телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

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