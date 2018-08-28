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Электронные учебники могут появиться в школах Подмосковья в течение шести лет

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Во всех школах Московской области в течение шести лет могут появиться электронные учебники. Об этом заявила министр образования региона Марина Захарова.

По ее словам, пилотный проект уже стартовал в нескольких муниципалитетах в 2017 году и показал хорошие результаты.

«Мы считаем, что одинаковые возможности выбрать электронный носитель или бумажный у учеников, родителей и учителей, возможно, будет через шесть лет, но сегодня жизнь в этом направлении развивается так быстро, что, возможно, это произойдет и раньше», — приводит сайт kp.ru слова Захаровой. Она также отметила, что электронными учебниками пользуются ученики средней школы, а также учащиеся профильных классов.

Захарова также отметила, что все школы региона готовы к 1 сентября. В 2018 году учеников примут больше 1,5 тыс. областных школ. Также в Подмосковье сокращается число учащихся во вторую смену. С 2013 года этот показатель снизился с 11 до 6%. Полностью решить эту проблему планируется в течение ближайших пяти лет, сообщает телеканал «360».

Ранее 28 августа сообщалось, что безопасность на линейках в школах Московской области 1 и 3 сентября обеспечат сотрудники правоохранительных органов

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