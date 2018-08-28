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Из-за аномальной жары в Крыму сократят школьные линейки

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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В Крыму ограничат время проведения школьных линеек из-за аномальной жары. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова на своей странице в Facebook.

«Директорам крымских образовательных учреждений уже дано поручение, чтобы ограничить регламентом школьные линейки. В республике в эти дни ожидается аномальная жара», — приводит ее слова КИА.

Гончарова также отметила, что руководство школ может само принимать решение о том, в какой форме нужно проводить это мероприятие: кто-то просто сократит школьные линейки, кто-то проведет на улице лишь короткую официальную часть, а после этого устроит торжественную часть в актовом зале, пишет НСН.

Ранее МЧС предупредило о том, что с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномальная жара. Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7 градусов. Жителям и гостям полуострова рекомендуется сократить время нахождения под прямыми солнечными лучами.

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