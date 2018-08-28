Названа главная опасность рюкзака для детей

Излишне тяжелый рюкзак опасен для ребенка. Об этом заявил руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль.

Медик полагает, что все болезни человека связаны с проблемами с позвоночником, а в детском возрасте сохранить его, оградив школьника от излишней нагрузки, особенно важно.

«Дети прыгают, бегают, кувыркаются — это хорошо и полезно. Но нужно быть внимательными: кто-то дает своему ребенку гантели, а этого делать нельзя. Это слишком большая нагрузка. До определенного возраста поднимать тяжести нельзя», — приводит телеканал «Звезда» слова Дикуля.

Именно поэтому, полагает специалист, необходимо контролировать вес рюкзака. По словам Дикуля, если ребенок «посадит диски», в юном возрасте ему придется нелегко, а следствием могут быть многие болезни.

В преддверии учебного года Роспотребнадзор дал рекомендации по весу рюкзака для школьников. Так, вес самого портфеля для учеников начальных классов должен быть не более 700 г, а для старшеклассников — не более 1 кг. Вес ежедневного комплекта учебников для учеников 1–2-х классов должен быть не больше 1,5 кг; 3–4-х классов — не более 2 кг; 5–6-х классов — не более 2,5 кг; 7–8-х классов — не более 3,5 кг; 9–11-х классов — не более 4,0 кг, приводит RNS текст сообщения ведомства. Также отмечается, что рюкзаки для учеников младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.