Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Нью-Мексико

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в американском штате Нью-Мексико. В результате ДТП погибли несколько человек.

По данным Associated Press, в момент аварии в автобусе находились 47 человек. Он следовал из города Альбукерке (Нью-Мексико) в Финикс (штат Аризона).

JUST IN: Multiple casualties, serious injuries reported after Greyhound bus crash in New Mexico, police say. https://t.co/3qLeCbnmMC pic.twitter.com/N2VRTvjeJy