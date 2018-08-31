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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Нью-Мексико

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl
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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в американском штате Нью-Мексико. В результате ДТП погибли несколько человек.

По данным Associated Press, в момент аварии в автобусе находились 47 человек. Он следовал из города Альбукерке (Нью-Мексико) в Финикс (штат Аризона).

Точное количество жертв и пострадавших не уточняется. По некоторым данным, погибших минимум четыре человека.

29 августа автобус с 25 россиянами столкнулся с грузовиком в турецкой Анталье. В результате ДТП пострадали 13 граждан РФ. 

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