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Грузовик снес арку дома XIX века в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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Фура врезалась в арку старинного здания в Санкт-Петербурге. Речь идет о доме №  4 по Лифляндской улице в Адмиралтейском районе города.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на очевидцев, кузов грузовика прошел под аркой, а прицеп снес ее фрагмент.

Отмечается, что пользователи соцсетей уже прозвали ее «арка глупости» по аналогии с «мостом глупости», под которым регулярно застревают «Газели».

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу сообщили, что угрозы обрушения здания нет. Арка соединяет два дома и носит декоративный характер.

Как уточняет телеканал, поврежденное здание было построено в 1873 году. Сейчас в нем располагается Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования.

На пересечении Софийской улицы с Ленсоветовской дорогой в Петербурге находится мост, прозванный горожанами «мост глупости». На нем установлены знаки с информацией об ограничении габаритов проезжающего транспорта, «лежачий полицейский», светоотражающая разметка. Однако водители игнорируют предупреждения — под мостом уже застряли 150 «Газелей».

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