Обрушилась крыша церкви XVII века на Римском форуме
В центральном районе столицы Италии обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Римском форуме.
По данным издания La cronaca di Roma, ссылающегося на местные экстренные службы, при обвале крыши никто не пострадал.
Балки и кровля обвалились около 15:00 по местному времени 30 августа, причины произошедшего выясняются.
Храм — одна из достопримечательностей Капитолийского холма, построен над самой древней тюрьмой столицы Италии — Мамертинской, принявшей первых заключенных в VII веке до н. э.