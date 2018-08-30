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Обрушилась крыша церкви XVII века на Римском форуме

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Фото: Twitter.com
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В центральном районе столицы Италии обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Римском форуме.

По данным издания La cronaca di Roma, ссылающегося на местные экстренные службы, при обвале крыши никто не пострадал.

Балки и кровля обвалились около 15:00 по местному времени 30 августа, причины произошедшего выясняются.

Храм — одна из достопримечательностей Капитолийского холма, построен над самой древней тюрьмой столицы Италии — Мамертинской, принявшей первых заключенных в VII веке до н. э.

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